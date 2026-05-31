Aseguran plantación de supuesta marihuana y la detención de un sujeto en Guaimaca

Tegucigalpa – Mediante estrategias operativas orientadas a la prevención y combate de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el apoyo operativo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), ejecutaron una importante intervención policial en la aldea El Chelón, municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

– Los agentes localizaron un terreno en el que se encontraron varias plantas del supuesto alucinógeno.

Como resultado de esta operación, los agentes policiales lograron el aseguramiento de una supuesta plantación de marihuana y la detención de un ciudadano.

La operación se desarrolló luego de un proceso de investigación y seguimiento efectuado por equipos especializados de la DPI, quienes recopilaron información que condujo a la identificación de un sector donde presuntamente se cultivaban plantas de supuesta marihuana.

Durante la acción policial, los agentes localizaron un terreno en el que se encontraron varias plantas del supuesto alucinógeno, por lo que se procedió de inmediato a asegurar la escena conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, personal técnico y especialistas en el área iniciaron las diligencias de campo correspondientes, orientadas a la contabilización, documentación y análisis de la plantación encontrada, así como a la recolección de indicios que permitan fortalecer el expediente investigativo y determinar posibles responsabilidades penales.

El detenido fue remitido ante las autoridades competentes del Ministerio Público para que responda por los delitos que, conforme a ley y a los resultados de la investigación, pudieran derivarse de este caso. JS