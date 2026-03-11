Aseguran plantación de marihuana en San Esteban, Olancho

Tegucigalpa– Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el aseguramiento de una plantación con aproximadamente 28 mil plantas de supuesta marihuana en el departamento de Olancho.

El hallazgo fue realizado por equipos de operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Información Estratégica, durante patrullajes de largo alcance a la altura de la aldea Los Naranjos, municipio de San Esteban.

Según el reporte, la plantación se encontraba en una extensión aproximada de ocho manzanas de tierra, por lo que las autoridades procedieron a asegurar el área para continuar con las investigaciones correspondientes.

El 9 de marzo, fue localizada una plantación de supuesta marihuana con una extensión aproximada de tres manzanas, con unas 11 mil plantas.

En el sitio además se encontró una instalación artesanal donde se hallaron siete sacos que contenían cerca de 200 libras del alucinógeno, por lo que se coordinó el proceso correspondiente para la erradicación de los cultivos.

De acuerdo con el reporte oficial, en lo que va del año se han asegurado al menos 12 plantaciones con más de 200 mil arbustos de coca en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro, como parte de las operaciones contra el narcotráfico en estas zonas del país. IR