Aseguran plantación con 30 mil arbustos de coca en Colón

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas mediante patrullaje de largo alcance en el sector montañoso de la aldea la Victoria, Iriona departamento de Colón, localizó y aseguró una nueva plantación con arbustos de coca con una extensión aproximada de cinco manzanas de tierra, contabilizando 30 mil arbustos.

–En este enero se han asegurado 60 mil arbustos de coca y se han destruido tres narcolaboratorios artesanales.

En la operación también se aseguró una instalación artesanal con precursores químicos utilizados para el procesamiento de droga

Luego de realizar el procedimiento que establece la ley, en coordinación con Fiscales del Ministerio Público se procederá a la erradicación de la plantación.

En la operación participaron equipos tácticos de la Policía Militar del Orden Público y de la Dirección de Información Estratégica, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.

En lo que va de este año, las FFAA han asegurado cuatro plantaciones con más de 60 mil arbustos de coca y se han destruido tres instalaciones artesanales para el procesamiento de droga. IR