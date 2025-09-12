Aseguran más de 6 mil plantas de marihuana en Tocoa, Colón

Tegucigalpa- La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) localizó y aseguró una plantación de supuesta marihuana en una zona montañosa conocida como Rancho Quemado en Tocoa, Colón.

De acuerdo con el reporte policial, el área intervenida comprende aproximadamente una manzana de terreno, en la cual se contabilizaron 6,500 plantas del alucinógeno.

La operación se llevó a cabo en conjunto con agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Como parte del procedimiento, se recolectaron muestras para su respectivo análisis y se iniciaron las diligencias legales correspondientes. IR