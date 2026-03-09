Aseguran más de 33 mil arbustos de coca en Tocoa, Colón

Tegucigalpa-Mediante labores de inteligencia y patrullajes de largo alcance, autoridades localizaron y aseguraron dos plantaciones de arbustos de coca en una zona montañosa del Parque Nacional Botaderos, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Las plantaciones abarcaban una extensión aproximada de seis manzanas de tierra, donde se contabilizaron alrededor de 33 mil arbustos.

Las autoridades militares aseguraron la zona, tomaron las muestras para ser trasladadas al laboratorio del Ministerio Público.

Asimismo, se realizan otras operaciones en la zona para detectar más plantaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, en lo que va del año se han asegurado al menos 12 plantaciones con más de 200 mil arbustos de coca en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro, como parte de las operaciones contra el narcotráfico en estas zonas del país.

Durante otra acción en el mismo parque nacional también fue localizada una plantación de supuesta marihuana con una extensión aproximada de tres manzanas, con unas 11 mil plantas.

En el sitio además se encontró una instalación artesanal donde se hallaron siete sacos que contenían cerca de 200 libras del alucinógeno, por lo que se coordinó el proceso correspondiente para la erradicación de los cultivos. IR