Aseguran bienes del excoodinador de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina

Tegucigalpa– El Ministerio Público incauta este lunes propiedad y sociedades mercantiles de Juan Ramón Molina, exdirector del fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

Los allanamientos en zonas exclusivas de Tegucigalpa y Amapala, Valle, así como sociedades mercantiles y cuentas bancarias a nombre de Juan Ramón Molina, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

Los aseguramientos los ejecuta la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en diferentes sectores de la capital y otras ciudades del país. IR