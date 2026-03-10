Aseguran bienes de “Los Benjamins” en Nacaome

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este martes del aseguramiento de bienes de origen ilícito de la estructura criminal “Los Benjamins” en el municipio de Nacaome en el departamento de Valle, zona sur de Honduras.

Los bienes asegurados son dos inmuebles, tres vehículos y seis productos financieros que están inscritos a nombre del ciudadano Alex Ortez Argueta alias «El Tatuado» y su núcleo familiar.

El caso surgió a partir de la captura de Ortez Argueta y Henry José Cálix Ordóñez alias “El Profe” el 10 de mayo de 2018 por estar en posesión de armas y dinero.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) continúo las investigaciones e identificó varios bienes, vehículos y cuentas bancarias a nombre de uno de los detenidos y que podrían estar relacionados al cobro de extorsión y otros delitos.