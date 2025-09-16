Aseguran bienes a núcleo familiar del extinto propietario de tiendas El Bombazo por lavado de activos

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó que realizan la privación de dominio sobre 42 bienes considerados de origen ilícito cuyos titulares de derechos son hijos y otros socios de Gustavo Chinchilla, propietario de tiendas “El Bombazo”, quien fue acribillado en 2014 en San Pedro Sula, Cortés.

La acción realizada a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) recae en 17 inmuebles, 12 vehículos y 13 sociedades mercantiles, que de acuerdo a las investigaciones habrían sido adquiridas con dineros provenientes del tráfico de drogas y que para darle apariencia de lícito inyectaron fondos a empresas y a su vez comprados propiedades en varios departamentos del país.

La solicitud de aseguramientos tiene su base en denuncias anónimas interpuestas en el año 2018 en la que indicaba que una persona de nombre Leopoldo Álvarez Ayala se dedicaba al tráfico de drogas en grandes cantidades movilizando cargamentos por puntos ciegos de la zona norte entre Honduras y Guatemala.

Asimismo, vinculan a las actividades de blanqueo de capitales de esta organización a Jerry y Gustavo Chinchilla, hijos del extinto dueño de tiendas El Bombazo que, en sociedad con un supuesto hijo de Miguel Arnulfo Valle Valle, entre otras personas que se supone son miembros de las actividades ilícitas de estas estructuras criminales.

Todos estos bienes fueron identificados en los departamentos de Cortés, Copán, Comayagua e Intibucá, donde con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ejecutarán las acciones de privación de dominio solicitadas al juzgado en la materia. PD