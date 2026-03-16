Aseguran 9 mil plantas de coca entre La Masica y Olanchito

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas localizaron y aseguraron una plantación de arbustos de coca en la zona montañosa de La Masica en Atlántida y Olanchito, Yoro.

Las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público en conjunto con el Segundo Batallón Ambiental y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), lograron localizar la plantación de aproximadamente dos hectáreas.

Estos trabajos fueron realizados en el sector montañoso de La Masica, Atlántida y Olanchito, Yoro.

Se indicó que la plantación de arbustos de supuesta coca es de aproximadamente dos hectáreas con 9,000 plantas de 2.5 metros de altura

Asimismo, se decomisó tres barriles de combustible que se usarían para la fabricación de la pasta de coca.

En el presente año, se han decomisado más de 100 mil arbustos de coca en Colón, Olancho y Atlántida, los tres departamentos considerados en la ruta del narcotráfico. IR