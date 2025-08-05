Aseguran 67 bienes a estructura criminal de lavado vinculado a extraditables condenados

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este martes del aseguramiento de 67 bienes de origen lícito a personas que integran una estructura criminal vinculada al extraditable Fredy Mármol y otros.

El caso surgió a raíz de reportes de operaciones sospechosas por el ciudadano José Ernesto Icaza Saborío y su núcleo familiar quienes presentan ingresos millonarios.

Las investigaciones del Ministerio Público detectaron que Icaza Saborío y su núcleo familiar recibieron transferencias monetarias a raíz de vínculos con un socio del narcotraficante Rubén Alberto Mejía Mejía alias “Yuquita”, y este a su vez con nexos con los extraditables Fredy Mármol, Cristhian Jamil Suazo y Kensy Ibeth García Torres.

Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) identificaron en los departamentos de Cortés, Colón y Francisco Morazán 24 bienes inmuebles, 16 vehículos, 21 sociedades mercantiles y seis embarcaciones.

El ente acusador del Estado recordó que el 29 de abril desarrollaron allanamientos e inspecciones en propiedades y empresas de los investigados recolectándose varios indicios que sirvieron como base para presentar la solicitud de aseguramiento e incautación de los bienes.

Asimismo, durante la Operación Laberinto en 2018 se encontró documentación relacionada a José Ernesto Icaza Saborío, quien figura como representante de la sociedad Inversiones Inmobiliarias del Atlántico (INATLAN SA) que entra en las medidas precautorias de aseguramiento. AG