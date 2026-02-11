spot_img
Aseguran 30 mil arbustos de coca en Patuca, Olancho

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Las Fuerzas Armadas localizaron y aseguraron una nueva plantación de coca en el sector montañoso de Planes de Azacualpa, municipio de Patuca, departamento de Olancho.

La operación fue ejecutada por equipos tácticos de la Dirección de Información Estratégica y de la Policía Militar del Orden Público, mediante un patrullaje de largo alcance en la zona.

De acuerdo con el informe oficial, la plantación abarca una extensión aproximada de siete manzanas de tierra y contabiliza alrededor de 30 mil arbustos de coca.

Las autoridades indicaron que, una vez se cumpla el procedimiento establecido por ley y en coordinación con el Ministerio Público, se procederá a la erradicación del cultivo.

En lo que va del año, las Fuerzas Armadas han asegurado cinco plantaciones con más de 90 mil arbustos de coca a nivel nacional. IR

