Aseguran 22 mil arbustos de coca en Tocoa, Colón

Tegucigalpa– Una plantación de coca fue localizada y asegurada por las Fuerzas Armadas en el sector montañoso del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

De acuerdo con el informe oficial, el cultivo abarcaba una extensión aproximada de cuatro manzanas de tierra.

En el lugar se contabilizaron alrededor de 22,000 arbustos de coca, los cuales fueron asegurados por las autoridades como parte de las acciones contra el narcotráfico en la zona.

El hallazgo se produjo en un área de difícil acceso, lo que evidencia la logística utilizada para establecer este tipo de plantaciones en sectores protegidos.

Durante la operación, los efectivos también ubicaron y aseguraron una instalación artesanal que presuntamente era utilizada para el procesamiento de la droga.

Las autoridades indicaron que los operativos continúan en la zona para detectar más plantaciones de droga. IR