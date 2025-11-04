Aseguran 19 bienes a presuntos traficantes de drogas en Santa Bárbara

Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en el departamento de Santa Bárbara, informó que realizó hoy acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito contra estructura criminal que dirige Orlando Enrique Andino Rivera alias “Negro Volqueta” y quien se encuentra prófugo de la justicia tras su acusación en octubre de 2024.

En total son seis inmuebles, tres sociedades mercantiles y 10 vehículos sobre los que se ha solicitado las medidas de aseguramiento, propiedades que de acuerdo a la investigación están vinculadas a la estructura criminal que dirige el “Negro Volqueta” y su segundo al mando Willians René Vallecillo Paz quien se encuentra bajo prisión acusado por tráfico de drogas agravado y asociación para delinquir

Contra esta estructura la Sección Antidrogas de la FESCCO dirigió el 20 de octubre de 2024, 13 allanamientos de morada en Santa Bárbara y Cortés, donde se logró la captura del exdetective de la DLCN, Heriberto Reyes Durón y su hijastro Carlos Adolfo Sánchez Fúnez, se les dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por los delitos de concusión y aprovechamiento de secreto o información privilegiada, respectivamente.

El expediente a cargo de detectives de la DLCN indica que desde el año 2020 se le está investigando a esta estructura criminal dirigida por Orlando Enrique Andino Rivera alias “El Negro Volqueta” y otros miembros que se dedican al tráfico de drogas en Santa Bárbara y municipios aledaños, para lo cual planifican el transporte, compra, venta y distribución de drogas.

Como parte de las acciones de afectación de esta estructura criminal, la DLCN ha ejecutado dos eventos previos a este operativo donde se capturó a otros miembros de esta organización y se les decomisó cocaína y marihuana; además de identificar labores de sicariato ordenadas por el cabecilla. PD