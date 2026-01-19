Aseguran 16 mil arbustos de coca en montaña de Colón

Tegucigalpa– Las Fuerzas Armadas localizaron y aseguraron una nueva plantación de coca en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.

El portavoz de las FFAA, capitán Mario Rivera, informó que se aseguró una plantación de coca en un sector montañoso de la aldea de Icoteas, municipio de Limón, departamento de Colón, con una extensión aproximada de ocho manzanas de tierra, contabilizando 16 mil arbustos.

#LuchaContraElNacotráfico|| FFAA localiza y asegura 16 mil arbustos de hoja de coca en el sector montañoso de la aldea de Icoteas, municipio de Limón, departamento de Colón, con una extensión de ocho manzanas de tierra aproximadamente. pic.twitter.com/RTltbQs2tr — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) January 19, 2026

En la operación también se aseguró una instalación artesanal con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.

Luego de realizar el procedimiento que establece la ley, en coordinación con Fiscales del Ministerio Público se procederá a la erradicación de la plantación.

La operación fue realizada por equipos de la Dirección de Información Estratégica y de la @PMOPHN. En lo que va de este año se han asegurado tres plantaciones con más de 32 mil arbustos de hoja de coca y se han destruido 2 instalaciones artesanales para el procesamiento de droga. pic.twitter.com/pMQQdX1oGd — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) January 19, 2026

Rivera indicó que las operaciones continúan en ese sector caribeño del país.

En lo que va de este año, las FFAA han asegurado tres plantaciones con más de 32 mil arbustos de coca y se han destruido dos instalaciones artesanales para el procesamiento de droga. IR