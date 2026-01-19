Aseguran 16 mil arbustos de coca en montaña de Colón

Tegucigalpa– Las Fuerzas Armadas localizaron y aseguraron una nueva plantación de coca en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.
El portavoz de las FFAA, capitán Mario Rivera, informó que se aseguró una plantación de coca en un sector montañoso de la aldea de Icoteas, municipio de Limón, departamento de Colón, con una extensión aproximada de ocho manzanas de tierra, contabilizando 16 mil arbustos.
En la operación también se aseguró una instalación artesanal con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.
Luego de realizar el procedimiento que establece la ley, en coordinación con Fiscales del Ministerio Público se procederá a la erradicación de la plantación.
Rivera indicó que las operaciones continúan en ese sector caribeño del país.
En lo que va de este año, las FFAA han asegurado tres plantaciones con más de 32 mil arbustos de coca y se han destruido dos instalaciones artesanales para el procesamiento de droga. IR