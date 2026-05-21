Aseguran 11 mil arbustos de coca en municipio de Colón

Iriona- La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y las Fuerzas Armadas de Honduras aseguraron una plantación con aproximadamente 11 mil arbustos de hoja de coca en el sector montañoso de Santa Bárbara, municipio de Iriona, Colón.

De acuerdo con el informe, la plantación se encontraba distribuida en unas dos manzanas de tierra y los arbustos tenían alturas de entre uno y tres metros.

Durante el operativo las autoridades también localizaron instalaciones artesanales y precursores químicos que presuntamente eran utilizados para el procesamiento de droga.

Las fuerzas de seguridad detallaron que el cultivo fue encontrado en una zona montañosa del departamento de Colón, como parte de acciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico.

Según datos oficiales, en lo que va del año las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones de coca con más de 460 mil arbustos localizados en distintos sectores del país. AD