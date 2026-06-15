Aseguran 104 bienes contra un sujeto vinculado al líder de “Los Pinto”

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este lunes que asegura 104 bienes ilícitos vinculados a varios miembros de una familia en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque.

Los aseguramientos son efectuados por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en conjunto con la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Entre los bienes asegurados está: 40 vehículos, 38 productos financieras, 19 bienes inmuebles y siete empresas mercantiles.

Los bienes están ligadas a un hondureño a quien se le presentó requerimiento fiscal en mayo de 2025 y contra quien existe alerta roja internacional, además de su núcleo familiar.

Además, al acusado y principal investigado posee nexos y vínculos comerciales-financieros con Orlando Pinto Espino, considerado uno de los líderes de la estructura criminal “Los Pinto”.

Según un informe de la unidad de inteligencia financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el principal investigado y acusado habría movilizado más de mil 600 millones de lempiras en el sistema financiero nacional, sin que se conozca el origen de buena parte de esos fondos.

En particular, se identificó un vacío de justificación por más de 418 millones de lempiras.

De acuerdo con las diligencias, análisis y pericias financieras realizadas por el Ministerio Público, se presume que los investigados no logran justificar dicho monto, ya que los fondos provendrían supuestamente de actividades ilícitas. AG