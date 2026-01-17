Asciende de Escribiente III a Juez del Tribunal de Sentencias a abogado que conoció casos contra Asfura y yerno de Contreras

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebecca Raquel Obando, aprobó ascender y trasladar interinamente al abogado José Abraham Rosa Sánchez del cargo de Escribiente III asignado al Juzgado de Letras de lo Penal en el Distrito Central a Juez del Tribunal de Sentencias.

Rosa Sánchez sustituirá a Lidia Margarita López Hernández, quien a su vez fue ascendida a otro cargo.

De acuerdo al oficio, el funcionario judicial es ascendido con un salario de 68 mil 822 lempiras.

El abogado Rosa Sánchez fue quien conoció las causas contra el presidente electo Nasry Asfura y el caso de fraude en la alcaldía de San Pedro Sula, Cortés que involucra al yerno del alcalde Roberto Contreras.

Frente a estas acciones, el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla ,ha pedido a la presidenta Ráquel Obando la creación de una comisión de cuatro magistrados de la CSJ para que revisen los dos anteproyectos de la Ley de Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. VC