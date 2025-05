Asambleas informativas en el Hospital Escuela, empleados exigen más de 200 contrataciones por sobrecarga laboral

Tegucigalpa- Empleados del Hospital Escuela (HE) se mantienen en asambleas informativas exigiendo al gobierno la contratación urgente de más de 200 trabajadores, ante la creciente sobrecarga laboral que enfrentan en distintas áreas críticas del principal centro asistencial del país.

El presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, Mauricio Corrales, detalló que la demanda incluye la contratación de al menos 100 auxiliares de enfermería, 50 enfermeras profesionales, 20 ayudantes de enfermería, técnicos en laboratorio, técnicos instrumentalistas, así como personal de mantenimiento e insumos médicos.

“En este hospital no hay ni un clavo para hacer reparaciones. No es posible que en la sala de emergencia haya solo dos profesionales para atender a 58 pacientes. Eso es inhumano”, denunció Corrales, señalando que quienes más sufren por la falta de personal son los propios pacientes.

El dirigente sindical explicó que muchas de las plazas solicitadas ya existían, pero han quedado vacantes debido a jubilaciones, permisos o incapacidades por riesgo laboral, y aseguró que el centro hospitalario cuenta con el presupuesto necesario para cubrirlas. “Lo que no entendemos es por qué no se contrata al personal si hay presupuesto. Lo que no queremos es que esas plazas se asignen a otros hospitales”, advirtió.

Corrales también mencionó que los trabajadores han solicitado estas contrataciones desde hace más de tres meses, incluso desde el año pasado, sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades de salud.

“La recarga laboral ha provocado daños físicos en el personal, especialmente en las auxiliares de enfermería, que han llegado al punto de tener problemas en la columna por la sobrecarga de trabajo. En este hospital ya ni se pueden hacer los roles de turno porque no hay suficiente personal”, lamentó. LB