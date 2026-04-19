Asambleas de médicos continuará este domingo en toda Honduras

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), convocó a una asamblea informativa extraordinaria nacional para este domingo 19 de abril de 2026, en medio de crecientes tensiones por despidos, salarios atrasados y confrontación con el gobierno.

– La convocatoria está dirigida a galenos que laboran en diversas instituciones públicas.

Según el comunicado oficial divulgado este sábado, la asamblea se desarrollará de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche en los respectivos centros de trabajo, y tiene como objetivo informar y coordinar acciones gremiales ante lo que califican como incumplimientos por parte del Estado.

Entre las principales exigencias del gremio sanitario destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos cesanteados, el pago de salarios adeudados y la firma de contratos pendientes. Asimismo, demandan la centralización de las redes de salud, el cumplimiento del pago de la base salarial y el reajuste conforme al índice de precios al consumidor correspondiente al año 2026.

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El Colegio Médico de Honduras también solicita la aprobación de un presupuesto nacional que destine al menos el 12 % a la salud pública, así como el cumplimiento de una moción aprobada por el Congreso Nacional relacionada con los médicos residentes.

El ente gremial advirtió que la asistencia a la asamblea es obligatoria y que la inasistencia injustificada será sancionada conforme a su normativa interna.

La convocatoria subraya que los servicios de emergencia y áreas críticas deberán mantenerse operativos durante la jornada, garantizando la atención a la población mientras los médicos participan en la actividad gremial. JS