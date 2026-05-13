Asaltos siembran temor, repartidores y ciudadanos denuncian repunte de robos en Tegucigalpa

Tegucigalpa- La inseguridad vuelve a generar preocupación entre los capitalinos tras la circulación de videos y denuncias ciudadanas sobre el incremento de asaltos en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, donde repartidores, conductores y peatones aseguran sentirse nuevamente vulnerables ante la delincuencia.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un repartidor de comida fue interceptado por supuestos asaltantes en la colonia Loma Linda Sur de Tegucigalpa. En las imágenes se observa cómo varios individuos descienden de un vehículo y, bajo amenazas, despojan al joven de su motocicleta antes de huir rápidamente del sector.

Vecinos lamentaron que los repartidores se hayan convertido en blancos frecuentes de los delincuentes debido a que transitan solos y a distintas horas del día.

A este caso se suma la denuncia de una mujer que relató un hecho similar ocurrido recientemente con un repartidor de una cadena farmacéutica. Según explicó, el trabajador llegó a entregar medicamentos a una vivienda y, apenas terminó la entrega, fue sorprendido por delincuentes que lo asaltaron y le quitaron sus pertenencias.

Las denuncias también se extienden al centro de Tegucigalpa, los mercados de Comayagüela y diversas colonias de la capital, donde ciudadanos reportan un repunte de robos, incluyendo el hurto de retrovisores, baterías y accesorios de vehículos estacionados incluso en lugares públicos y estacionamientos de centros comerciales.

“Da temor. Mi hija sale a trabajar a las seis de la mañana y volvimos como cuando estaba en tiempos de colegio, que tocaba salir a dejarla porque da miedo que salgan solos y los asalten”, expresó un vecino de la colonia Kennedy, reflejando la preocupación que aseguran vivir muchas familias capitalinas.

Habitantes de distintos sectores hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la presencia policial y las acciones de prevención ante el aumento de hechos delictivos que, según denuncian, se registran a cualquier hora del día.LB