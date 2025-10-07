Asalto a vivienda en Trujillo es violencia común y no le corresponde al Estado, asegura subdirector de INA

Tegucigalpa – El subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría calificó este martes como violencia común el asalto reportado en una colonia privada donde residían canadienses en Trujillo, Colón, norte de Honduras.

“Eso no tiene nada que ver con temas agrarios, eso es simplemente lo que hemos dicho, que hay una delincuencia común en el Bajo Aguán sin poderse resolver como tal”, dijo el funcionario.

Aunque la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado, Alegría considera que en este caso, que fue denunciado en las últimas horas, “no tiene que ver ni el Estado, ni el Instituto Nacional Agrario en eso”, pues afirmó que “son grupos que se les ocurre ir y ocupar una residencia y algo por el estilo de ciudadanos canadienses que tenemos que garantizarles la vida y la propiedad”, reconoció.

“Si fuera un problema agrario tendría que intervenir el INA, pero no, no existe, ese problema no es agrario”, agregó.El funcionario afirmó que es probable que este incidente se haya dado con la intención de crear una conflictividad a 50 días de las elecciones generales, que se desarrollarán el 30 de noviembre. VC