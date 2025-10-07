Asalto a colonia privada de canadienses en Trujillo transmite mala información a la comunidad extranjera: presidenta del Cohep

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, consideró que el asalto armado a propiedad privada de ciudadanos canadienses en Trujillo es la transmisión de mala información.

“Vimos esa situación que se está dando en Trujillo, y da pena porque transmite una mala información a la comunidad extranjera”, dijo a periodistas.

Expuso que esta situación agrava la atracción de Honduras a inversión nacional y extranjera, porque se vulnera la seguridad ciudadana.

Indicó que es un tema que debe estar en agenda de los cinco candidatos presidenciales.

Gallardo añadió que también es un problema que debe abordar el actual gobierno porque no ha finalizado su mandato y es un tema que involucra la seguridad ciudadana.

El lunes se conoció a través de un video que sujetos armados ingresaron hacia una colonia privada de Trujillo, cuyos propietarios son canadienses. AG