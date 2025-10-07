Asaltan colonia privada de canadienses en Trujillo

Tegucigalpa – Julio Chin Ham, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida, confirmó que en las últimas horas una colonia privada donde residían canadienses fue asaltada en Trujillo, Colón, norte de Honduras.

Acotó que la colonia está conformada por más de 300 canadienses, la mayoría retirados.

Una pareja canadiense fue evacuada del lugar con ayuda de la alcaldía de Trujillo, refirió.

Reflexionó que lo anterior genera preocupación, ya que la familia asaltada ahora busca salir del país.

Lo anterior se traduce en menor inversión y mayor inseguridad jurídica, apuntó.

Los afectados son una pareja que hace más de 10 años vive en Honduras de forma permanente y ahora quieren salir del país.

Ahora existe mucha incertidumbre entre la comunidad canadiense que viene al país de vacaciones y que tiene sus villas en Trujillo, dijo.

Sin embargo, la denuncia no solo es por asalto sino por usurpación de la vivienda, es decir los delincuentes se han instalado en casas del lugar, expuso.

En ese contexto, pidió a las autoridades hacer lo correspondiente para dar respuesta a la comunidad canadiense que está preguntando por su inversión en el país. (RO)