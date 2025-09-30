Arzobispo Nacher: “Los hondureños merecen propuestas reales para decidir el voto”

Tegucigalpa – En el marco de la actual campaña electoral, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nacher Tatay, hizo un llamado a los candidatos presidenciales y a los distintos aspirantes a cargos de elección popular a que presenten propuestas reales y soluciones concretas, en lugar de limitarse a rostros, frases o descalificaciones.

-En este momento estamos esperando los mensajes de los candidatos, es lo que la mayoría de los ciudadanos está esperando.

“Los ciudadanos están esperando propuestas. Las vamos a escuchar con atención y respeto, y tomaremos nuestras decisiones conforme a quienes muestren respuestas a los problemas reales que solucionen los problemas de las personas”, expresó el líder religioso.

Nacher subrayó que en un proceso electoral la mayoría de los votantes no se deja convencer por un rostro o un eslogan, sino por la seriedad de los planteamientos. “No vamos a votar por una frase o por un rostro, lo haremos porque haya una propuesta que nos convenza. Honduras las necesita, y los hondureños y hondureñas las merecemos”, recalcó.

El arzobispo recordó que ser candidato “es algo admirable y digno de agradecer”, pero enfatizó que lo que el pueblo hondureño espera son propuestas positivas y viables, que permitan que el país y sus ciudades “sean un poco mejores”.

Asimismo, destacó que la observación electoral será un elemento clave para dar confianza al proceso, señalando que instituciones como Cáritas ya han participado en ejercicios de veeduría ciudadana en ocasiones anteriores.

Finalmente, Nacher alentó a los hondureños a mantener la esperanza y a confiar en que existen “buenos ciudadanos, el vecino de la puerta de enfrente”, que desean contribuir con honestidad y compromiso al fortalecimiento de la democracia.LB