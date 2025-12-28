Arzobispo Lenihan pide al nuevo gobierno que no se olvide de los pobres

San Pedro Sula – El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, pidió este domingo al nuevo gobierno y Nasry Asfura que no se olviden de los pobres en el país durante la siguiente administración.

“Yo le pido a Nasry Asfura, yo le pido a los gobernantes que no se olvide de los pobres, sabemos que hay familias, niños y ancianos pobres”, dijo Lenihan.

Señaló que los políticos hicieron muchas promesas en la campaña electoral, y que los que fueron electos, tienen el deber de cumplirlas.

También clamó al actual gobierno y siguiente que trabaje incansablemente a favor de las familias, que sean una prioridad en sus planes, señalando que algunos atraviesan momentos muy duros como estar sin techo y comida.

Por otro lado, admitió que ha habido mucha incertidumbre en el proceso electoral general y dudas por la situación en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El arzobispo confió que el CNE presentará la declaratoria de las elecciones generales a tiempo del 20 de diciembre, aunque reconoció que la situación es compleja porque las consejeras “trabajan solas”. AG