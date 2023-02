Arzobispo Garachana dice se le entrecruzan los deseos entre esperanza y temores sobre nueva CSJ

Tegucigalpa – Luego de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), el arzobispo Ángel Garachana, expresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), señaló que entrecruzan los deseos entre esperanza y temores.

En ese orden, pidió al Señor sabiduría, discernimiento y sentido de justicia para los nuevos magistrados.

“Ya tenemos nueva CSJ. Mirando hacia adelante se me entrecruzan los deseos, esperanzas y temores. Pido al Señor sabiduría, discernimiento y sentido de justicia para los magistrados. Y me atrevo a recordarles la responsabilidad que tienen ante Dios y ante el pueblo. No nos defrauden”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes se efectuó la elección de magistrados, de ellos ocho corresponden al género femenino, quienes conforman el Poder Judicial.

La elección del nuevo Poder Judicial se produce después de varios intentos en los que no se logró consenso en las fuerzas políticas del país.

Pese a que el proceso de selección de candidatos fue aplaudido, el proceso de elección que corresponde al Congreso Nacional dejó muchas dudas, colocando en entredicho el mismo.

La politización del tema fue lo que empañó el proceso de elección que culminó esta madrugada con la elección de la presidenta de este Poder del Estado y de la conformación de las salas que conforman la CSJ. (RO)