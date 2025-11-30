Arzobispo de Tegucigalpa pide que el voto sea un acto de justicia encaminado a la conversión

Tegucigalpa – El arzobispo de la arquidiócesis de Tegucigalpa, Vicente Nácher, pidió este domingo que el voto que ejerza los hondureños en las elecciones generales sea un acto de justicia encaminado a la conversión de Honduras.

“Que nuestro voto sea un acto de justicia encaminado a la transformación de la conversión de Honduras para un proyecto de vida donde todos aportemos por nuestro mejor esfuerzo por la fraternidad y paz social”, reflexionó Nácher.

Comentó que este domingo es el inicio de una jornada importante para todos los hondureños.

Deseó que las elecciones generales sea un día hermoso de fiesta democrática y que los hondureños se pongan en las manos de Dios.

El obispo exhorta a los hondureños a que acudan a Dios como personas de fe, una las voluntades en un común anhelo de libertad, paz y desarrollo.

Suplicó por ayudar a las personas pobres y los que más sufren, y ayuden a desechar del pecado de la indiferencia y la apatía ante el clamor de la justicia. AG