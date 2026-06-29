Arzobispo de SPS pide tener paciencia a los hondureños en la construcción de un nuevo país

San Pedro Sula – El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, sostuvo que se debe tener paciencia para que se construya un nuevo país, refiriéndose a las expectativas del gobierno de Honduras.

“Esperamos grandes cosas del nuevo gobierno, los problemas son los mismos: inseguridad, desempleo, pobreza, salud, educación y ausencia de medicinas”, dijo a periodistas de San Pedro Sula.

Lenihan encabezó la misa para conmemorar el Día del Apóstol San Pedro que se realiza cada 29 de junio en honor San Pedro de apóstol.

Comentó que espera apoyo del gobierno en el sector de salud por la recurrente situación de la falta de medicinas en los hospitales y el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

El monseñor comparó a Honduras con el imperio romano en decir que el segundo no se construyó en un día, y que se aplica lo mismo para un país.

“Roma no fue construido en un día, hay que tener paciencia e ir colocando cada piedra”, expresó.

Aunque remarcó que para que un país sea justo debe tener mejores hospitales y escuelas, con brindar atención a los enfermos y pan del saber a los alumnos.

Por otro lado, consideró necesario que Honduras debe tener un buen sistema de paz para que los hondureños puedan salir a las calles con rumbo a sus lugares de trabajo en paz en un ambiente tranquilo.

“Debe haber más seguridad para evitar más violencia, necesitamos más policías en las calles, ciudades y lugares peligrosos para proteger”, aseveró.

Venezuela

En otro tema, adelantó que la Iglesia Católica hondureño realizará una colecta a nivel nacional para recolectar insumos importantes para que sean enviados a Venezuela y ayudar a las víctimas y damnificados de los terremotos.

Lenihan expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y que los hondureños deben orar por la nación sudamericana ante estas catástrofes de la naturaleza.

Consideró que Honduras será muy solidario con los venezolanos y contribuirá para ayudar a las víctimas de los terremotos. AG