Arzobispo de San Pedro Sula pide al gobierno electo que cumpla sus promesas de campaña

Tegucigalpa – El monseñor Michael Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula, pidió este viernes al gobierno electo de Nasry Asfura que cumpla con sus promesas de campaña a partir que asuma el poder el próximo 27 de enero.

Aunque aclaró que no es experto en la temática política, confía que la administración que está por comenzar su gestión “sea un buen gobierno”.

Al recordar que la misión de la iglesia es anunciar el bien y denunciar el mal, Lehinah dijo que la Iglesia cuando ve necesario saca los comunicados, levantando la voz ante la injusticia para corregir muchas cosas que no van bien en Honduras.

El líder católico pidió además a las nuevas autoridades que bajen de sus caballos y caminen junto al pueblo hondureño.

Al ser consultado sobre la cadena nacional emitida por el Congreso Nacional y su petición de un recuento de votos, Monseñor Lenihan dijo no haberla escuchado, pero si la queja de la feligresía ante lo que expresó que ya es tiempo de transición. “Es tiempo de olvidar el pasado, saber que fue el tiempo del gobierno, empezar la transición y dejar el pasado en el pasado y ver el futuro con esperanza y no estar lamentando cosas del pasado”, indicó.

El guía espiritual expresó que espera grandes cosas del gobierno entrante. “Sabemos cuáles son los problemas mayores que tiene Honduras, la cuestión de educación, salud, inseguridad, la falta de empleo, miseria, pobreza”.

Monseñor Lenihan recordó que la iglesia es independiente, apolítica.

Refirió que el periodo postelectoral fue irregular y que aún persiste la inconformidad en ciertos sectores, sin embargo apuntó que Honduras ya tiene un gobierno y un presidente, Nasry Asfura, con quien hay que trabajar. VC