Arzobispo de Honduras pide a políticos priorizar desempleo y violencia al iniciar Cuaresma

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política a priorizar la solución de los «problemas fundamentales» del país, como el desempleo y la violencia durante la misa del Miércoles de Ceniza, que inicia el período de Cuaresma para los católicos.

«Lo que está esperando la inmensa mayoría es que vayamos todos juntos, los políticos primero, a la resolución de los problemas fundamentales», subrayó el religioso ante centenares de fieles en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital hondureña.

Nácher exhortó a la sociedad a abandonar la «tensión» y la «preocupación constante», urgiendo a los ciudadanos a aprender a «convivir», resolver conflictos y «buscar soluciones» de forma conjunta.

El prelado advirtió que retos como la falta de oportunidades y la violencia en sus distintas manifestaciones – en especial la intrafamiliar- deben afrontarse colectivamente.

«Tenemos muchos retos. Los tenemos que afrontar conjuntamente, sin duda alguna que la falta de empleo, la falta de oportunidades, el tema de la violencia que se da de muchas maneras. No olvidamos tampoco la violencia intra doméstica, que es algo que sigue ocurriendo siempre y que hemos de erradicar sin duda alguna y cualquier otra forma», enfatizó Nácher.

En un contexto de incertidumbre marcado por tensiones sociales y demandas económicas contra el Estado, el arzobispo pidió a los líderes políticos actuar como «hijos de Dios» y trabajar por el bienestar común, y aseguró que «la mentira siempre sale a flote».

Católicos concurren a los templos

Centenares de creyentes asistieron desde primera hora de la mañana a los diferentes templos, donde recibieron la tradicional cruz con ceniza en la frente, en señal de inicio de la preparación para la Semana Santa, según constató EFE.

En la Basílica de Suyapa, el arzobispo impuso la ceniza en la frente de los católicos que asistieron a la misa, mientras les decía: «Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir».

La ceniza que Nácher colocó en la frente de los creyentes está hecha de las palmas del anterior Domingo de Ramos, que es guardada hasta el Miércoles de Ceniza.

«Esta cruz que llevamos en la frente (…) recuerda el camino de Jesús en el desierto del pueblo de Israel y nos recuerda a todos que somos humanos en nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo en nuestra dignidad», explicó el religioso.

Nácher anunció que este 2026 será el año de la «Santa Misión Nacional», una iniciativa con la que la Iglesia hondureña busca salir al encuentro de los ciudadanos en sus hogares para ofrecer un mensaje de alivio ante el agobio social y personal. JS