Artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos podría causar expropiaciones de algunas empresas, alerta diputado Márquez

Tegucigalpa – El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, alertó este martes que el artículo ocho la iniciativa de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos podría conllevar a una expropiación de empresas privadas por parte del Estado.

Comentó que él integró la comisión de dictamen y que dio un voto de calidad como representante del Partido Nacional de no estar de acuerdo con ese artículo.

“El artículo ocho deja la posibilidad que el Estado toma el control de algunas empresas de carácter privado en un momento en que el Estado pudiera declarar una emergencia”, declaró a la emisora Radio América.

Márquez señaló que este artículo puede ser legalmente interpretado como una expropiación.

Sostuvo que si quiere conseguir los votos de la bancada del Partido Nacional deben eliminar ese artículo.

Confirmó que el dictamen ya pasó al pleno del Congreso Nacional, discutiéndose en sus primeros dos debates.

El diputado nacionalista resaltó que la comisión de dictamen que lideró el diputado oficialista Rafael Sarmiento brindó una amplia cobertura para que todos los sectores pudieran hacer sus observaciones.

Confesó que el espíritu de controlar la comercialización de hidrocarburos en el país es correcto si se busca mejorar las condiciones de algunas mercantilizaciones que ponen en riesgo la seguridad de la población y la disponibilidad del producto.

Consultado por la alerta que dio el diputado Rolando Barahona que esta iniciativa también podría provocar el cierre de pequeñas gasolineras ya que las grandes empresas pueden ejecutar múltiples funciones en la cadena de combustible.

(LEER): Diputado Barahona dice que Ley de Comercialización de Hidrocarburos provocará cierre de pequeñas gasolineras

En ese sentido, Márquez señaló que en uno de los artículos se definió que si una persona quiere comercializar hidrocarburos tenía que tener contrato vigente con una organización internacional.

“Las gasolineras de bandera blanca no podrían hacerlo, y algunos intermediarios que no tengan algún contrato directo con las grandes compañías internacionales no podrían comercializarlo”, manifestó.

El diputado nacionalista indicó que los contratos debían establecerse con cualquier otra parte de la cadena que tiene alguna certificación del Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Reveló que en Honduras existen pocas empresas que tienen la capacidad de tener contratos con las grandes plataformas internacionales de hidrocarburos.

Por lo tanto, sugirió que las pequeñas gasolineras deben tener contratos con los que tienen mayores posibilidades de tener compromisos internacionales.

Enfatizó que todos los miembros de la cadena de combustible son importantes, y si cualquiera de ellos tiene percance, la cadena de comercialización se podría fracturar en el país. AG