Artículo 19 califica de “grosero e injusto” nuevo aumento a precio de combustibles

Tegucigalpa – La nueva alza al precio de los combustibles vigente desde las seis de la mañana de este lunes, fue calificada como “grosero e injusto” por parte de la Asociación de Protección al Consumidor Artículo 19.

El presidente de la Asociación de Protección al Consumidor Artículo 19, Darwin Ponce, calificó el aumento de los combustibles de esta semana como “grosero e injusto, porque las autoridades del gobierno no han considerado el tema de los impuestos”.

En la capital, la gasolina superior registró un aumento de 3.32 lempiras, fijando su nuevo precio en 135.16 lempiras por galón.

La gasolina regular aumentó 1.70 lempiras y se cotiza en 123.73 lempiras.

El kerosene experimentó el mayor ajuste, con un alza de 5.73 lempiras, alcanzando los 109.39 lempiras.

Ponce cuestionó el actuar de los empresarios, comerciantes y transportistas, ya que hace unos meses incrementaron los precios de los productos debido al alza de los combustibles, pero que cuando estos bajaron, ellos no rebajaron los precios que habían aumentado.

“La realidad económica del hondureño es totalmente diferente a lo que ellos (las autoridades del Banco Central de Honduras) dicen en los medios, queriendo imponer una narrativa diferente a la realidad”, criticó el defensor de los derechos de los consumidores. (RO)