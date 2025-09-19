Arteta: «Guardiola es de largo el mejor del mundo»

Londres – Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró que Pep Guardiola, su rival este domingo, es «de largo el mejor técnico del mundo».

Arteta, que trabajó con Guardiola como asistente antes de fichar por el Arsenal en 2019, habló este viernes en rueda de prensa sobre el partido que les enfrentará este domingo en el Etihad Stadium

«Lo que se demanda a sí mismo, sus estándares, su deseo de ganar… Siempre saca lo mejor de la gente. Es, de largo, el mejor entrenador del mundo y siempre lo he dicho».

El Arsenal llega a este encuentro tras vencer al Athletic Club en su debut en la Champions y después de ganar tres de cuatro encuentros en la Premier League.

Arteta podrá contar con Mikel Merino y Viktor Gyökeres, que sufrieron sendos golpes en la cabeza contra el Athletic, pero aún cuenta con las dudas de Martin Odegaard, Bukayo Saka y William Saliba. El técnico vasco decidirá sobre la disponibilidad de ellos tres en la última sesión de entrenamiento.

En caso de no poder contar con Saliba, Arteta puede alinear a Cristhian Mosquera por tercer encuentro consecutivo.

«Es muy bueno, se nos presentó la oportunidad de ficharlo y lo hicimos. Siempre está concentrado, con mucha determinación y dejó muy claro que quería venir aquí y que quería venir aquí para jugar». EFE