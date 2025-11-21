Arteta confirma la lesión del brasileño Gabriel

Londres – Mikel Arteta, técnico del Arsenal, confirmó la lesión del defensa Gabriel Magalhaes, que estará varias semanas de baja por un problema muscular que sufrió en el partido amistoso entre Brasil y Senegal, disputado precisamente en el Emirates Stadium el pasado fin de semana.

«Gabriel desafortunadamente ha sufrido una lesión y va a estar fuera durante unas semanas. Va a pasar de nuevo pruebas el miércoles para saber con exactitud cuanto tiempo tendrá que estar de baja», aseguró el técnico español este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Tottenham Hotspur, al cual el conjunto ‘Gunner’ llega colocado en primera posición.

«Gabriel es nuestro líder en defensa y nunca es positivo una lesión. Loa demás tienen que dar un paso al frente», añadió Arteta.

Junto con William Saliba y el portero español David Raya, el Arsenal sólo ha recibido cinco goles en la Premier, con siete porterías a cero, y todavía no han encajado ningún tanto en contra en los cuatro partidos de Liga de Campeones, siendo el único equipo imbatido de la competición.

Gabriel se perderá, como mínimo, los partidos contra el Tottenham Hotspur, el Bayern de Múnich, el Chelsea y el Brentford, encuentros en los que el español Christian Mosquera es el favorito para ocupar su puesto, ya que en las oportunidades que ha tenido, ha demostrado ser todo un central de garantías.

El capitán de la selección española sub-21, que llegó al club londinense en el mercado veraniego procedente del Valencia, está teniendo una participación discreta con el conjunto ‘Gunner’, líder de la Premier League y colíder en Liga de Campeones, y sólo ha sido titular en dos de las once jornadas de liga -294 minutos en total- y en uno de los cuatro partidos de competición europea.

Sin embargo, en la Copa de la Liga, ha jugado los noventa minutos en los dos encuentros disputados hasta la fecha, y ha sorprendido en el conjunto ‘Gunner’ la rápida adaptación de Mosquera a un nuevo equipo y a una nueva liga. EFE