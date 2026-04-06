Artemis II: el ensayo que acerca a la humanidad a volver a La Luna

Chasty Fernandez

La Luna vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de la humanidad. Más de cinco décadas después de Apolo 17, la misión Artemis II marca el regreso de astronautas al espacio profundo y abre la puerta a una nueva etapa de exploración más allá de la órbita terrestre.

Aunque no habrá alunizaje, este viaje representa un paso decisivo: comprobar que el ser humano puede volver a viajar con seguridad hacia la Luna.

Un recorrido histórico

Impulsada por la NASA, la misión durará cerca de 10 días y recorrerá aproximadamente 1.1 millones de kilómetros.

La nave Orion se aleja a más de 400,000 kilómetros de la Tierra, superando récords como los de Apolo 13. En su punto más cercano a La Luna pasará entre 4,000 y 7,500 kilómetros, permitiendo observar incluso la cara oculta del satélite.

¿Cuál es el objetivo de Artemis II?

No busca aterrizar en La Luna. Su propósito es más estratégico:

Probar el cohete Space Launch System y la nave Orión con humanos a bordo.

Evaluar sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones en espacio profundo.

Medir los efectos físicos y psicológicos en astronautas lejos de la Tierra.

Validar protocolos de seguridad para futuras misiones.

Es un ensayo general para el regreso humano a la superficie lunar en misiones posteriores, como Artemis III.

¿Por qué no habrá alunizaje?

Es una misión de prueba con tripulación. Aún deben validarse tecnologías clave antes de intentar un descenso lunar, como sistemas de soporte vital, protección contra radiación y navegación en espacio profundo. Además, los módulos de alunizaje todavía están en desarrollo.

El sobrevuelo permite reducir riesgos y obtener información crítica sin comprometer la seguridad de la tripulación.

¿Por qué se siguen usando cohetes “tradicionales”?

Aunque su diseño pueda parecer similar al de décadas anteriores, los cohetes actuales no son obsoletos. Siguen basándose en principios físicos indispensables para vencer la gravedad terrestre.

El cohete Space Launch System incorpora tecnología moderna, materiales avanzados y sistemas digitales de control que aumentan la potencia, la precisión y la seguridad. Su apariencia no refleja atraso, sino la evolución de una solución que sigue siendo la más efectiva para transportar grandes cargas y tripulación al espacio profundo.

Una trayectoria segura

La misión seguirá una ruta de “retorno libre”, que utiliza la gravedad de la Luna para regresar a la Tierra sin maniobras complejas. Esta trayectoria tiene una forma similar a un número 8, ya que la nave primero se aleja de la Tierra, rodea la Luna y luego regresa siguiendo un arco gravitacional.

Este diseño permite que, ante cualquier eventualidad, la nave pueda volver de forma natural, una estrategia ya utilizada en el programa Apolo.

El inicio de una nueva era

Artemis II confirma que el regreso a la Luna ya no pertenece al futuro, sino al presente. Aunque esta vez no quedan huellas en su superficie, cada kilómetro recorrido acerca a la humanidad a permanecer más allá de la Tierra.

Es el primer trazo de un camino que aún se está escribiendo.