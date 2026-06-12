Arte mundialista en Bangladesh

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Arte mundialista en Bangladesh12 de junio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasPortugal llega a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva 12 de junio de 2026 Ancelotti posterga unos días más el regreso de Neymar a los entrenamientos 12 de junio de 2026 Hakimi reinvidica a Marruecos: «Por algo nos llaman los brasileños de África» 12 de junio de 2026 Ancelotti, sobre España: «En este momento no hay un equipo claramente favorito» 12 de junio de 2026 Vinícius Júnior: «Quiero demostrar a todos que podemos ser campeones» 12 de junio de 2026