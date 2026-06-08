Arte en las calles de Cantarranas

Foto del díaArte en las calles de CantarranasPor: EFE7 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesKeiko Fujimori admite un «empate técnico» en Perú y anticipa que respetará los resultados InternacionalesSánchez y Fujimori van a un escrutinio voto a voto para definir a nuevo presidente de Perú USA 2026 - Portada DigitalPortada Mundial 08.06.2026. Al DíaUna réplica de 6,4 vuelve a sacudir la región afectada por terremoto de 7,8 en Filipinas NacionalesLa región más explosiva del país atrapada entre el conflicto agrario y el crimen organizado