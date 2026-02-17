Arsa emite alerta sanitaria por venta ilegal de condones falsificados

Tegucigalpa – La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), emitió en las últimas horas una alerta a nivel nacional por la venta ilegal de condones falsificados.

La agencia alertó que se está vendiendo productos falsificados de las marcas “Condones VIVE original” y “Condones VIVE Amor” tras realizar inspecciones sanitarias y confirmar su comercialización.

Detalló que estos productos imitan las características como la marca y el logotipo, los colores del empaque, el diseño y la presentación.

Sin embargo, esclareció que el número de lote, las fechas de elaboración y de vencimiento no corresponden a los registros del fabricante original.

Arsa admitió que se ha confirmado el hallazgo de condones falsificados en el departamento de Francisco Morazán.

Advirtió que e uso y consumo de productos falsificados puede representar un alto riesgo para la salud pública indicando que estos productos cumplen función esencial en la prevención de infecciones de transmisión sexual como en la prevención de embarazos no deseados.

Recomendó a los hondureños que adquirieran preservativos en establecimientos regulados, evitar la compra de productos falsificados y verificar su registro sanitario.

Pidió que si hay sospechas que posee un producto falsificado, interrumpa su uso de inmediato y conservarlo como evidencia para una denuncia. AG