Arroceros reportan pérdidas por lluvias de los frentes fríos

Tegucigalpa – Los recientes frentes fríos y lluvias han causado pérdidas incuantificables a los arroceros, informó este lunes el dirigente del sector, Darwin Cálix.

El dirigente arrocero detalló que en la actualidad una buena parte de las siembras que estaban en floración fueron cubiertas por el agua. “Esas plantaciones de arroz, esa siembra ya se perdió”, dijo al tiempo que advirtió que otra parte de la siembra está siendo amenazada.

Cálix también expresó preocupación por el nuevo frente frío anunciado este lunes ya que el mismo traerá vientos frescos del norte y noreste.

“Por otro lado, los productores están siendo amenazados de liquidar nuestras propiedades, amenazándonos, persiguiendo productores y eso nos preocupa”, dijo al pedir que el gobierno asigne a las instituciones ligadas al agro alimento en el país, profesionales en el área y no políticos tradicionales.

De acuerdo a dirigentes del sector, la producción de arroz ha mermado en un 50 % y para la cosecha 2025-2026 dirigentes estimaban seguir la tendencia y llegar a producirse un 40 %. VC