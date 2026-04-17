Arriban a la RD del Congo 15 latinoamericanos deportados desde los Estados Unidos

Nairobi – Un grupo de 15 latinoamericanos, que forman parte de una primera cohorte de unos 45 deportados, arribó este viernes a la República Democrática del Congo (RDC) transferidos desde Estados Unidos, informó el Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH).

“La llegada de este primer grupo de aproximadamente 45 solicitantes de asilo, transportados por Omni Air International, marca la implementación concreta del acuerdo migratorio entre Kinsasa y Washington”, indicó el IRDH en un comunicado.

El avión aterrizó en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, a las 02:00 hora local (01:00 GMT) procedente de Luisiana (EE. UU.), tras realizar escalas técnicas en Senegal y Ghana.

El abogado y director ejecutivo de IRDH, Maître Tshiswaka Masoka Huber, confirmó a EFE que se trata de 15 personas de origen latinoamericano, que fueron trasladadas a un complejo hotelero cercano al aeropuerto bajo la vigilancia de la Policía Nacional Congoleña.

Masoka Hubert recalcó que hasta el momento, “no hay un plan puesto en funcionamiento para que sean devueltos a sus países de origen”.

El IRDH afirmó que si la RDC decide mantener a los deportados en el hotel, “tal ubicación se convertiría en una instalación de detención financiada por una potencia extranjera”, algo que constituiría una violación de la soberanía del país africano y una detención arbitraria por delegación de los Estados Unidos.

“Al aceptar el papel de plataforma de externalización migratoria para los Estados Unidos, la RDC se aparta de los estándares de la Carta Africana y participa en un mecanismo de transferencia forzosa que socava la protección universal de los solicitantes de asilo”, señaló la organización de derechos humanos.

Añadió que este acuerdo con Washington “forma parte de una serie de arreglos políticos que permiten a los Estados Unidos explotar minerales estratégicos de forma intensiva a cambio de promesas de apoyo militar contra Ruanda”, añadió.

La llegada de los deportados sucedió dos semanas después de que la RDC acordara recibir migrantes de terceros países desde el EE.UU., algo que fue descrito por el Gobierno de Félix Tshisekedi como un “dispositivo de acogida temporal”, y no un “mecanismo de reubicación permanente» ni una «externalización de políticas migratorias”.

Este acuerdo coincide con un acercamiento entre ambos países para acabar con el conflicto en las provincias congoleñas del este entre el Ejército de la RDC y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda.

Desde 1998, el país congoleño está sumido en un conflicto alimentado por numerosas milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

La reanudación de vuelos de deportación desde EEUU a terceros países se activó después de que el Tribunal Supremo autorizó al Gobierno del presidente Donald Trump, en junio pasado, a efectuar expulsiones en el marco de su política de mano dura contra la inmigración.

Trump ha impulsado las expulsiones exprés con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial. JS