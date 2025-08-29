Arresto provisional para extraditable solicitado por el gobierno de Argentina

Tegucigalpa– Tras concluir la audiencia de información, el juez de extradición dictó arresto provisional al hondureño Francisco Alfonso Sánchez Martínez.

El jueves, la Policía Nacional capturó a Francisco Alfonso Sánchez Martínez en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho.

El hondureño es solicitado por Argentina por los delitos de lesiones graves dolosas en perjuicio de un ciudadano.

Sánchez Martínez deberá de permanecer en la cárcel de Támara.

El juez estableció para el 30 de septiembre la segunda audiencia de evacuación y presentación de pruebas tal como lo establece el protocolo de extradición. IR