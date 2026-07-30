Arresto provisional para colombiano solicitado en extradición por su país

Tegucigalpa – Un juez de primera instancia dictó este jueves la medida de arresto provisional para un ciudadano colombiano solicitado en extradición por el país sudamericano por delitos relacionados al narcotráfico.

El extraditable responde al nombre de Fermín Alberto García Isaza.

El extranjero es acusado por la Fiscalía de Colombia por la comisión de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

García Isaza será remitido a la Penitenciaria Nacional de Támara mientras enfrenta el proceso judicial de extradición.

La audiencia de evacuación y presentación de medios de prueba fue programada para el jueves 10 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana.

#JUSTICIA El portavoz de la CSJ, Carlos Silva detalla sobre la audiencia a extraditable colombiano Fermín Alberto García, pedido por su país por delitos de narcotráfico. #ProcesoDigital pic.twitter.com/BRKhPAx7Lk — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 30, 2026

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, manifestó que el juez remitió los oficios correspondientes al Ministerio Público y los Juzgados de lo Penal o Tribunal en materia de Criminalidad Organizada para que verifique si hay procesos pendientes.

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El extraditable fue detenido el miércoles por agentes policiales en el municipio de Puerto Lempira en el departamento de Gracias a Dios, Caribe hondureño. AG