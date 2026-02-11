Arresto provisional a extraditable por crimen de menor en Filadelfia

Tegucigalpa – Un juez de extradición dictó la medida de arresto provisional a un hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos por el crimen de una menor de edad.

El imputado responde al nombre de Mario Roberto Flores Mejía, pedido por el Tribunal Municipal de Filadelfia.

El hondureño es acusado de la comisión de los delitos de asesinato, secuestro y agresión por incidente.

La audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba fue programada para el lunes 16 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana.

El extraditable fue remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara, en la periferia de la capital hondureña.

Flores Mejía fue capturado este miércoles en un municipio de Lepaera, departamento de Lempira, occidente de Honduras.

El hondureño figuraba en una lista de los más buscados por el FBI desde 2007 con una recompensa de 250 mil dólares para quien informara de su paradero.

Los hechos ocurrieron en junio de 2000, cuando el extraditable abusó de una menor de cinco años y luego la estranguló, por lo quera buscado por la justicia norteamericana. AG