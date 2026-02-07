Arresto domiciliario para conductor de autobús involucrado en accidente donde fallecieron cuatro policías

Tegucigalpa – En audiencia de declaración de imputado, se dictó la medida cautelar de arresto domiciliario contra el ciudadano Carlos José Mejía Díaz, conductor del autobús involucrado en el trágico accidente vial en el que perdieron la vida cuatro agentes de la Policía Nacional. Esta resolución se dio a pesar de que el Ministerio Público (MP), tras presentar el requerimiento fiscal, solicitó la detención judicial del imputado dada la gravedad de los hechos.

A Mejía Díaz se le acusa por la supuesta comisión de dos delitos; el de homicidio imprudente grave con vehículo automotor, en perjuicio de los agentes Leidy Mariela Licona Cáceres, Isaías Gutiérrez Fúnez, José Henry Pérez Zaldívar y Yury Benítez Mejía. Además, se le acusa por el delito de lesiones imprudentes en perjuicio de otros ocho agentes: Orlin Geovanny Hernández Padilla, Elvin Gustavo Rodríguez Iglesias, Jonathan Josué García Tobar, Kevin Dariel Bautista Hernández, Elmer Yanori Bajurto Bajurto, Darlyn Josué López Ramírez, Alma Judith López Portillo y Ever Osmín Cuevar Calderón.

De acuerdo con el informe técnico de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el siniestro ocurrió el pasado 4 de febrero de 2026 en la carretera CA-11A, kilómetro 89, cerca de la Escuela Río Grande, en el tramo entre Gracias y Santa Rosa de Copán.

Las investigaciones indican que el imputado conducía la unidad de transporte a una velocidad no menor de 83.16 km/h. Al realizar una maniobra de frenado para evitar colisionar con un vehículo que le antecedía, perdió el control, invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra la patrulla policial.

Producto del fuerte impacto, los cuatro agentes mencionados fallecieron en el lugar. Los ocho sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, presentando traumas craneales, fracturas, luxaciones, neumotórax y lesiones abdominales y espasmos cervicales y lumbares, con incapacidades médico-legales que oscilan entre los tres y treinta y cinco días. (RO)