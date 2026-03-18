Arresto domiciliario a empresario estadounidense acusado en caso de fraude por L.3 mil millones

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de arresto domiciliario al empresario estadounidense Murray Paul Farmer acusado de la comisión del delito de fraude.

El ciudadano estadounidense debe estar bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional y no salir del país.

La audiencia inicial fue programada para el martes 24 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana.

La defensa del empresario presentó una solicitud de entregar un bien inmueble como fianza.

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Según las investigaciones del Ministerio Público, el imputado tenía una empresa en 2009 se coludió con otra empresa de su propiedad para interponer una demanda unilateral al Estado y recibir un pago de más de tres mil millones de lempiras. AG