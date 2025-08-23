Arrestan en oriente de Honduras a mujer con más de 100 envoltorios de presunto crack

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó el arresto de una mujer en posesión de más de 100 envoltorios de presunto crack, en la aldea Villanueva, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

La acción fue ejecutada por agentes quienes tras labores de vigilancia y seguimiento lograron interceptar a la imputada, una mujer de 40 años, ama de casa y residente del mismo municipio donde se desarrolló la operación.

Durante el operativo, a la mujer se le incautaron como evidencia un total de ciento cuatro (104) envoltorios que contenían presunta piedra crack, los cuales constituyen el material probatorio del ilícito que se le imputa.

La sustancia incautada constituye evidencia fundamental para la imputación por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública, conforme a la legislación vigente.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público de la jurisdicción correspondiente para que se continúe con el proceso judicial conforme a derecho. PD