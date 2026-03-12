Arrestan al tercer implicado en crimen de estudiante de medicina progreseña

San Pedro Sula – Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron este jueves a la tercera persona implicada en el crimen de la estudiante de Medicina de El Progreso, Valeria Alvarado Borjas.

El detenido responde al nombre de Cristian Ariel Rodríguez Ortega (26), acusado de la comisión de los delitos de violación, secuestro agravado, asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, robo de vehículos y privación de la libertad.

La captura ocurrió en la aldea El Milagro en el municipio de Villanueva en el departamento de Cortés.

Por este caso, están con la medida de prisión preventiva: Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez.

Valeria Alvarado era una estudiante de medicina que fue secuestrada el 15 de febrero en El Progreso, pero que hasta el 22 se pudo encontrar su cuerpo sin vida en las cañeras del municipio de San Manuel en el departamento de Cortés. AG