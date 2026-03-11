Arrestan a un sujeto en poder de un fusil y más de 200 cartuchos de uso prohibido

Talanga, Francisco Morazán – En el marco de las acciones operativas orientadas a reducir los índices de criminalidad en el municipio de Talanga y sectores aledaños, funcionarios policiales lograron el arresto de un ciudadano que se encontraba en posesión de un arma de fuego tipo fusil y más de 200 cartuchos sin percutir.

La operación policial fue ejecutada mediante labores de investigación, seguimiento y búsqueda, desarrolladas por un equipo especializado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

El procedimiento se llevó a cabo en la aldea Portillo Siales, municipio de San Ignacio, departamento de Francisco Morazán, donde los agentes lograron ubicar y detener a un hombre de 47 años de edad, originario y residente en el mismo municipio donde se efectuó el arresto.

Durante la intervención policial, y como parte de la evidencia constitutiva del delito, se procedió al decomiso de los siguientes indicios de prueba: un arma de fuego tipo fusil AR-15, color negro; 281 cartuchos metálicos sin percutir, calibre 5.56 milímetros; cinco cargadores de plástico; y dos cargadores de metal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares realizadas por agentes de la DPI, al sospechoso también se le siguen diligencias investigativas por su presunta participación en el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa. JS