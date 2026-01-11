Arrestan a tres personas con fusil AR-15 y otras armas de fuego en Copán Ruinas

Tegucigalpa – La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), aprehendió a tres personas durante una acción operativa en el Punto de Control Fronterizo Integrado El Florido, en el municipio de Copán Ruinas, logrando además el decomiso de un fusil tipo AR-15, otras armas de fuego y un vehículo.

– Un guatemalteco, un menor aprehendido y un hondureño fueron remitidos por portar armas ilegales.

La intervención se desarrolló mediante patrullajes preventivos en sectores no habilitados de la zona fronteriza, como parte de las estrategias de control y prevención del delito que ejecuta la Policía de Fronteras para contrarrestar actividades ilícitas en puntos vulnerables.

Como resultado de la operación, se aprehendió a un ciudadano de nacionalidad guatemalteca, a un menor infractor y a un hombre hondureño, a quienes se les supone responsables de los delitos e infracción penal de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.

Durante la acción policial se decomisaron un fusil AR-15, una pistola y un revólver, así como cargadores y municiones de diferentes calibres. Además, se incautó un vehículo tipo camioneta, el cual fue puesto bajo custodia policial como parte de las evidencias del caso.

Los aprehendidos, junto con los indicios decomisados, fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional de fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la portación y tenencia ilegal de armas de fuego. JS