Arrestan a señalado de cometer masacre en El Paraíso

Tegucigalpa – Un equipo de funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó hoy el arresto de un individuo señalado como el presunto responsable de un triple crimen en el que perdieron la vida un padre de familia y sus dos hijos menores de edad.

El arresto fue llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDIC-07) de la Dirección Policial de Investigación (DPI) con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) en la aldea San Isidro de Teupasenti, El Paraíso.

El ahora detenido de 39 años, es originario y residente en el mismo sector donde se llevó a cabo su formal detención.

A él se le detuvo mediante un allanamiento de morada, por suponerlo responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y asesinato, en perjuicio de Genaro Elvir Salgado, Dania Maricela Elvira Salgado, Gerson Daneri Elvir Salgado y el orden público.



Al momento de su arresto, se le decomisó la siguiente evidencia:



– 01 arma de fuego, tipo escopeta, color gris



– 02 cartuchos sin percutir



Según las investigaciones, el día domingo 03 de abril del año 2024, en horas de la noche, dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vivienda de Genaro Elvir Salgado, ubicada en la aldea La Toyosa, municipio de Teupasenti, El Paraíso, quien se encontraba en compañía de su compañera de hogar y de sus hijos, compartiendo un instante familiar.

Seguidamente, uno de los sospechosos ingresó a la vivienda portando un arma de fuego, tipo fusil y sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra la humanidad de Genaro Salgado y su hijo Gerson Salgado de apenas 19 meses, quien fue alcanzado por un proyectil, como también su hija Dania Salgado, que también resultó gravemente herida al recibir un disparo en el abdomen.

Cabe mencionar que la madre, en medio de la desesperación, salió de la casa con su hijo en brazos en busca de auxilio. No obstante, al llegar a donde sus familiares le informaron que el niño había fallecido.

Es importante mencionar que también la pequeña Dania, fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela, en Tegucigalpa; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció el 06 de abril del mismo año.

El ahora arrestado, será puesto ante la fiscalía de turno de esta localidad, para que se le continúe con el procedimiento conforme a ley. PD